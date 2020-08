Снукър "Крусибъл" зове: Селби се промъкна към 1/8-финалите в най-слабия мач досега 04 август 2020 | 22:31 Прочетена 62 0



копирано



Three-time Crucible champ @markjesterselby secures his place in the last 16 of the @Betfred World Championship with a back double #ilovesnooker pic.twitter.com/CGhrC9oLnp — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 4, 2020 Трикратният световен шампион и носител на "Тройната корона" Марк Селби се промъкна към осминафиналите на Световното първенство по снукър в "Крусибъл", след като спечели с 10:6 срещу дебютанта Джордан Браун. Двамата, за съжаление, предложиха най-ниското качество на продукция от началото на планетарния шампионат до момента и Веселяка от Лестър няма да има много шансове срещу следващия си опонент Нопон Сенкам, ако продължава в същия муден дух. По-рано през деня Нопон елиминира Шон Мърфи с 10:4 и постигна най-престижния успех в кариерата си, а Магьосника за съжаление не можа да облекчи трудните си няколко седмици след кончината на неговия приятел и мениджър Брендън Паркър.



Селби има два ранкинг трофея този сезон (откритите първенства на Англия и Шотландия), но сам каза, че идва в "Крусибъл" без никакво самочувствие и това си пролича. Веселяка от Лестър е един от малкото топ играчи, които разполагат със собствена снукър маса, но явно подготовката му за Шефилд не е била на необходимото ниво в условията на пандемия.



Английският майстор на щеката ще се опита да стигне до четвъртфиналите на Световното за първи път от триумфа си през 2017 година и опонентът е подходящ, защото Нопон се превърна в едва третия тайландец със спечелен двубой в "театъра на мечтите" след Джеймс Уатана и Дечават Пумдженг.



"Първият кръг винаги е най-труден за преодоляване. Все още не чувстваш, че си част от турнира, докато не запишеш първата си победа. Тази година пък е много различна и бях много нервен. "Крусибъл" има навика да причинява такива неща на играчите. Пренавиваш се повече, отколкото на други турнири. "The first round is always the hardest to win," says @markjesterselby #ilovesnooker | @WeAreWST pic.twitter.com/u96hhdfCm2 — BETFRED (@Betfred) August 4, 2020

Изненадах се малко, че Нопон победи Шон, но вече няма лесни съперници. Играл съм няколко пъти с Нопон и той е фантастичен играч. За зрителите сигурно е било шокиращо, но ние, играчите, не сме чак толкова изненадани. Този сезон ми е непостоянен, защото спечелих набързо два турнира, а после играх много слабо. Стандартът е висок и е тежко. Понякога не се представям лошо, но губя, защото другият е по-добър от мен в съответния ден", обясни Селби.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 62

1