Официално: Надал се отказа от US Open

"След продължителни колебания прецених да не участвам на тазгодишния US Open. Ситуацията в света е много сложна, случаите на заразени с COVID-19 се увеличават и изглежда, че все още нямаме контрол над това", написа испанецът в профила си в Twitter.

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020 "Това е решение, което не исках да взимам, но реших да послушам сърцето си и на този етап предпочитам да не пътувам", продължи Надал.



Матадора добави, че уважава усилията на Американската тенис асоциация, организаторите на US Open и ръководството на АТР за това турнирът все пак да се проведе.

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020 Рекордьорът по спечелени титли от "Големия шлем" Роджър Федерер също няма да играе в Ню Йорк, защото е контузен и ще пропусне целия сезон. Българинът Григор Димитров все още не е обявил дали ще се включи в турнира, но е по-вероятно да откаже участие.



