Италия Карлес Перес: Не заслужавах да си тръгна от Барса 04 август 2020 | 21:40 Прочетена 310 0



“За мен беше изненада, че решиха да се разделят с мен. Мисля, че не заслужавах това. Още от кадет имах оферти да си тръгна от Барса, някои от тях от Англия. Докато стигна до дубъла на клуба, имах оферти от Ла Лига, но винаги казвах “не”, защото исках да стигна до първия състав. След това получих своите възможности и смятам, че съ възползвах от тях както можех. Все пак си спечелих договор като играч на първия състав.

— Carles Pérez: "When I was at Barça B and the youth team, I received many offers from different clubs, but I refused all of them because I wanted to play with the first team. I was very surprised when they sold me, and I don't think I deserved it." pic.twitter.com/A3XAqoigSc — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 4, 2020 Никога не съм мислел, че появата на Ансу Фати е причината за моята продажба. Аз играя отдясно с противоположния крак, а той прави същото по левия фланг. При всички случаи аз щях да споря за място с Усман Дембеле или Лионел Меси, като дори нямаше да е борба, а просто щях да се възползвам от минутите, останали свободни. И до днес не знам какво се случи. Или клубът се е нуждаел от пари, или е било нещо друго, което ми е убягнало. Всичко обаче вече е минало. Не искам да отварям никаква тема отново, това е нещо, което се случи преди месеци. — Carles Pérez (Roma): "I still don't know why Barcelona sold me. Possibly because they wanted money, or there's something else I don't know about." pic.twitter.com/U53FoAPcVv — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 4, 2020 Сега съм в Рома, един от най-добрите отбори в Италия. Тогава наистина се притеснявах, закото е ш*бано да изоставя Барса и да престана да виждам семейството и приятелите си. Оттогава насам от близкото ми обкръжение съм виждал единствено родителите си.Много хора казват, че извън Барса е много студено, но според мен има много живот. Много ми е добре в Рома и за момента съм си спечелил своето място. Честно казано, не гледам мачовете на Барселона. Изгледах само целия мач срещу Наполи от Шампионската лига”, сподели Перес пред EFE. Крилото на Рома Карлес Перес коментира напускането си от Барселона, което доведе до неговия трансфер на “Олимпико” през януари. Испанецът подчерта, че е доволен от своето решение, като има два гола и четири асистенции в 16 мача за новия си отбор.“За мен беше изненада, че решиха да се разделят с мен. Мисля, че не заслужавах това. Още от кадет имах оферти да си тръгна от Барса, някои от тях от Англия. Докато стигна до дубъла на клуба, имах оферти от Ла Лига, но винаги казвах “не”, защото исках да стигна до първия състав. След това получих своите възможности и смятам, че съ възползвах от тях както можех. Все пак си спечелих договор като играч на първия състав.

