Италия Бенасер: Уча се от Верати и Тиаго, винаги се опитвам да подавам на Златан 04 август 2020



“Харесва ми всичко на тази роля, защото си в сърцето на всичко. За втора година играя като реджиста в Италия. Все още работя върху това. Мисля, че се подобрявам, определено доста се уча. Много гледам Марко Верати и Тиаго Алкантара, който е толкова добър. Трябва да губя топката възможно най-малко, никога. За да го направя, нужно е да бъда концентриран, когато и да получа топката. Винаги трябва да съм фокусиран. Налага се да чета играта. Необходимо е да погледна първи, и то рано. Вече правя всичко това, но трябва да стана още по-добър. Въпреки че не играя напред, мога да направя така, че да бъда по-решаващ. An interview with Ismael Bennacer. We talked:



Playing Pirlo’s role at #Milan

How to be a modern regista

His MVP award at AFCON

Why he left Arsenal #AFC

Playing with Zlatanhttps://t.co/Q1m4wM4gcy — James Horncastle (@JamesHorncastle) August 4, 2020 С пристигането на Ибрапимович се чувствам малко по-свободен. Той изисква перфектност, винаги. Не можеш да допускаш грешки, когато Златан е наоколо. Той те прави по-добър играч. Когато иска топката, не му я подавам, иначе ще има повече докосвания от мен. Шегувам се. Когато имаш футболист като него на терена, ти се опитваш да му даваш топката възможно най-бързо, дори и да има друго решение. Ние сме на една и съща вълна. Доставям му топката, за да може след това той да прави каквото си иска. Доста често го търся. Напрежението? Изискващо е, но ми допада. Харесват ми тълпите и напрежението. Защо напуснах Арсенал? Оставаха три години от договора ми, но исках да играя. И без това те нямаха нищо против моята продажба, така че си тръгнах”, заяви Бенасер пред The Athletic. Дефанзивният полузащитник на Милан Исмаел Бенасер говори за позицията си на терена, както и за звездата на отбора Златан Ибрахимович.“Харесва ми всичко на тази роля, защото си в сърцето на всичко. За втора година играя като реджиста в Италия. Все още работя върху това. Мисля, че се подобрявам, определено доста се уча. Много гледам Марко Верати и Тиаго Алкантара, който е толкова добър. Трябва да губя топката възможно най-малко, никога. За да го направя, нужно е да бъда концентриран, когато и да получа топката. Винаги трябва да съм фокусиран. Налага се да чета играта. Необходимо е да погледна първи, и то рано. Вече правя всичко това, но трябва да стана още по-добър. Въпреки че не играя напред, мога да направя така, че да бъда по-решаващ.С пристигането на Ибрапимович се чувствам малко по-свободен. Той изисква перфектност, винаги. Не можеш да допускаш грешки, когато Златан е наоколо. Той те прави по-добър играч. Когато иска топката, не му я подавам, иначе ще има повече докосвания от мен. Шегувам се. Когато имаш футболист като него на терена, ти се опитваш да му даваш топката възможно най-бързо, дори и да има друго решение. Ние сме на една и съща вълна. Доставям му топката, за да може след това той да прави каквото си иска. Доста често го търся. Напрежението? Изискващо е, но ми допада. Харесват ми тълпите и напрежението. Защо напуснах Арсенал? Оставаха три години от договора ми, но исках да играя. И без това те нямаха нищо против моята продажба, така че си тръгнах”, заяви Бенасер пред The Athletic.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 90

