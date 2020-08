Заплатата на Санчо ще бъде доста по-висока от предварително огласената

В следващите дни двата клуба трябва да се споразумеят за структурата, според която Юнайтед трябва да изплати исканите от Борусия 108 милиона паунда. Желанието на "червените дяволи" е тя да бъде преведена на три пъти - 63 милиона сега и съответно 27 и 18 милиона през следващите две години.

BREAKING NEWS: Jadon Sancho and Manchester United agree terms on five-year contract worth £340,000 per week https://t.co/C9Z8VtFzvu pic.twitter.com/SPmQ78mkPG