Вижте бойната карта на UFC за този уикенд

ММА

0



копирано



Този уикенд UFC се завръщат в Лас Вегас, където ще станем свидетели на бойната вечер UFC Vegas 6. В главната битка на вечерта ще видим бившият претендент за титлата при тежките Дерик Люис, който ще мери сили с ветеранът Алексей Олейник. Двамата бойци са в серии от победи и срещата им ще бъде много интересна. Преди тях бившият шампион в средна категория Крис Уайдман ще се опита да спре серия от 2 поредни загуби и да запише първа победа от 3 години. Той ще мери сили с опасен дагестанец в лицето на Омари Ахмедов, който е в серия от 5 поредни победи.



Ето какво ни очаква в бойната карта този уикенд:



Дерик Люис срещу Алексей Олейник



Крис Уайдман vs. Омари Ахмедов



Дарън Стюърт vs. Маки Пиполо



Яня Куницкая vs. Юлия Столяренко



Бенеил Дариуш vs. Скот Холцман