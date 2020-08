Джон Хенри: Гордея се с постиженията на Ливърпул в последната година

"Мърсисайдци" прекъснаха 30-годишна суша с трофея на домашна почва, след като събраха 99 точки за сезон 2019/2020, а през миналата календарна година спечелиха и международните си купи. Любопитно е, че титлата във Висшата лига бе спечелена на 10-годишнината от сделката за Ливърпул, която "Фенуей Спортс Груп" сключи и спаси отбора от финансов колапс.

"Чакахме дълго време. Бяха много емоционални десет години, а радостта на Юрген от спечелването на трофея разчувства и нас. Футболен клуб Ливърпул е едно голямо семейство и ние се гордеем, че сме част от него. Искам обаче да предупредя феновете да празнуват отговорно, въпреки че при тях радостта е най-голяма. Тя е нашият подарък за тях. Всеки ден Ливърпул е на челните страници и се надявам привържениците да се гордеят с нас. Постигнахме много в Англия и Европа за последната година. Спечелихме всичко, което можеше", каза той.

"Фактът, че спечелихме титлите в Англия, Световното клубно първенство и Суперкупата на Европа само за този сезон е наистина невероятен. Постижението на футболистите и служителите на Ливърпул е огромно. Това е абсолютно най-големият успех не само в моята кариера, а и на всички в компанията-собственик на отбора.

Юрген работи ежедневно с Майк Гордън и Майкъл Едуардс, които са хората с най-твърдите морални принципи, които можете да си представите. Страхотно е да общуваш с тези трима души всеки ден, защото те са наистина всеотдайни и много, много талантливи. Но не са само те, длъжен съм да спомена още Том Уорнър и Питър Муур. Заедно с Юрген, Майк и Майкъл те съставят перфектна група от хора и специалисти.

