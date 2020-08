Бейзбол Мачът в Полето на мечтите пропадна заради 13 заразени при "чинките" (видео) 04 август 2020 | 09:23 Прочетена 175 0



Мачът в чест на едноименния холивудски филм от края на 80-те години на ХХ век (



MLB at Field of Dreams is becoming a reality.



(MLB x @GEICO) pic.twitter.com/5RcNZRTn3l — MLB (@MLB) July 30, 2020

От вчера пък отборът на Сейнт Луис беше поставен официално под карантина заради пореден бум на заразата в бейзболната лига. Седем играчи и шестима треньори в клуба са с положителни тестове за COVID-19 и са изолирани в домашни условия.



Останалите 44 състезатели и хора от екипа на Кардиналс остават в хотела в Милуоки, където бяха настанени през уикенда при гостуването за серия срещу Бруърс. Тя беше отложена, както се случи и с комплекта от три мача срещу Детройт Тайгърс, планиран за три поредни вечери от понеделник до сряда (3-5 август).



The MLB has postponed this week's three-game series between St. Louis and Detroit following a number of Cardinals players testing positive for the coronavirus late last week. https://t.co/MnUDZU3haH — FOX 13 News Utah (@fox13) August 4, 2020

Сейнт Луис е вторият отбор след Маями Марлинс с бум на заразени с вируса. При "марлините" бяха установени общо 21 носители на инфекцията, от които 18 играчи, и тимът беше изваден от графика с мачове за цялата минала седмица. Очаква се Маями да поднови сезона си тази вечер с гостуване срещу Балтимор Ориолс.



Специално за двубоя в Полето на мечтите от МЛБ съобщиха, че изместват събитието за 2021 г., като запазват Уайт Сокс като сигурен домакин на срещата. Съперникът ще бъде обявен на бъдещ етап.



MLB: Field of Dreams game featuring Chicago White Sox and St. Louis Cardinals pushed back to 2021 https://t.co/p0hz0VrJGU — Bob Nightengale (@BNightengale) August 3, 2020



РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 3 АВГУСТ:



Американска лига



Сиатъл Маринърс - Оукланд Атлетикс 1:11



Национална лига



Атланта Брейвс - Ню Йорк Метс 2:7

Колорадо Рокис - Сан Франциско Джайънтс 7:6

Сан Диего Падрес - Лос Анджелис Доджърс 5:4



Интерлига



Синсинати Редс - Кливланд Индиънс 3:2

Ню Йорк Янкис - Филаделфия Филис 6:3

Милуоки Бруърс - Чикаго Уайт Сокс 4:6

Минесота Туинс - Питсбърг Пайрътс 5:4

Сейнт Луис Кардиналс - Детройт Тайгърс отложен (COVID-19)

Чикаго Къбс - Канзас Сити Роялс 2:0





