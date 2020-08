Снукър Претъпкан календар за новия снукър сезон 03 август 2020 | 17:28 Прочетена 49 0



копирано

World Snooker Tour обяви предварителния календар за следващия сезон 2020/21, като девет турнира ще се изиграят в периода септември - декември. Началото ще бъде дадено с Championship League, която за първи път ще бъде част от ранкинг системата и свободна за достъп от всички играчи в тура. Първият етап на надпреварата ще се проведе между 13 и 20 септември, вторият - от 28 септември до 5 октомври, а последният ще е на 23-27 октомври. A packed calendar for the first half of the 2020/21 season.



9 events before Christmas!



https://t.co/P0WAJPTCol pic.twitter.com/3okodZsroT — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 3, 2020 Вторият ранкинг турнир за сезона ще бъде Европейския Мастърс на 21-27 септември, а по традиция три от събитията от веригата “Домашните нации” ще са преди Коледа: Англия (12-18 октомври), Северна Ирландия (16-22 ноември) и Шотландия (7-13 декември). Атрактивният Shoot Out ще е между 29 октомври и 1 ноември, следван от “Шампион на шампионите” на 2-8 ноември. Първият турнир от “Тройната корона” - Шампионата на Обединеното кралство - ще се проведе между 24 ноември и 6 декември. Световната Гран при пък ще бъде точно преди Коледа - 14-20 декември.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 49

1