"Крусибъл" зове: Макгил с лек аванс пред Лисовски

Антъни Макгил води минимално с 5:4 над Джак Лисовски след първата сесия помежду им в първия кръг на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”.

За шотландеца това е шесто поредно участие в “театъра на мечтите”, като при дебюта си през 2015-а той стигна четвъртфиналите. Макгил изпадна от топ 16 в последно време и се нуждаеше от успешен пробив през квалификациите, където бе повече от убедителен с 6:1 над Джак Джоунс и 10:1 над Сам Беърд.

A strong end to the session from @JackLisowski has seen him bounce back from 5-2 down, to trail Anthony McGill by just a frame at 5-4.



They will return this evening at 7pm and play to a conclusion. #ilovesnooker pic.twitter.com/tbQrctqsaI