Новият Volkswagen Tiguan – по-технологичен от всякога

Цифрови сензорни панели вместо бутони и контролни прибори. В интериора на новия модел, дизайнерите и специалистите по ергономия на Volkswagen са добавили изцяло нов сензорен модул2 за управление на функциите на климатичната инсталация. В допълнение към сензорните бутони, за настройка на вентилацията и контрола на температурата се използват, удобно оразмерени и осветени сензорни плъзгачи. По желание сензорните бутони могат да се използват и за управление на други функции като настройките на седалката, отоплението на задното и челното стъкло, както и за отваряне на менюто за управление на климатичната инсталация. Като опция се предлага и цифрова версия на новия мултифункционален волан с осветени сензорни панели и плъзгачи. Осветените USB-C портове са разположени под сензорния модул за управление на функциите на климатичната инсталация.

MIB3 и App-Connect Wireless2. Друг технологичен акцент в Tiguan е новата гама от инфотейнмънт системи (на новата платформа MIB3), които дават възможност на потребителя да се свързва и използва различни онлайн услуги. Благодарение на възможностите на модула за онлайн свързаност OCU (Online Connectivity Unit) с вградена отделна eSIM карта, разширените и усъвършенствани функции на инфотейнмънт системите MIB3 включват онлайн услугите на We Connect (подготвени за неограничен период на използване) и We Connect Plus (подготвени за безплатно използване за една или три години в Европа ). В зависимост от оборудването, MIB3 системите предлагат и нови функции, възможности и удобства, сред които гласово управление с естествени фрази2 и достъп до мултимедийни стрийминг услуги2 като Apple Music™ например. Потребителите могат също да персонализират много от настройките2 и чрез Volkswagen ID да ги запаметят в облака, за да ги използват в други автомобили на Volkswagen. Друга нова функция е възможността за безжична интеграция на смартфон приложения чрез App-Connect Wireless2 за Apple CarPlay™ и Android Auto™.

Звукова система Harman Kardon. Инженерите на Volkswagen са работили в тясно сътрудничество с аудио специалистите на Harman/Kardon в разработката на нова озвучителна система от висш клас за Tiguan, която ще се предлага като опция. Тя използва общо десет висококачествени озвучителни тела и усилвател с 480 Вата мощност. Звуковата картина в интериора може да бъде конфигурирана индивидуално с помощта на четири предварително зададени аудио профила. Съчетанието от богати басове, кристално чисти високи честоти и брилянтна яснота на гласовото възпроизвеждане създава неповторимо и вълнуващо аудио изживяване.

Нови асистиращи системи и системи на светлините

Travel Assist1/2 е нова IQ.DRIVE система. Volkswagen консолидира асистиращите системи в гамата на IQ.DRIVE, а асистираното шофиране в Tiguan прави крачка напред със системата Travel Assist , която се предлага за първи път в това моделно семейство. Travel Assist може активно да подкрепи водача в управлението, спирането и ускоряването на новия Tiguan в скоростния диапазон между 0 км/ч (при DSG трансмисия с два съединителя), респ 30 км/ч (при механична предавателна кутия) и 210 км/ч, като водачът остава отговорен за управлението на автомобила по всяко време. За целта системата използва усъвършенствани асистиращи функции, включващи адаптивен темпомат Adaptive Cruise Control1/2 (за асистирано поддържане на скоростта и дистанцията) и система за поддържане на лентата движение Lane Assist1/2 (за асистирано управление). Водачът може да активира системата чрез натискане на бутона Travel Assist на новия мултифункционален волан. Ръцете му трябва да бъдат върху волана дори при активен режим на Travel Assist, като електрониката на Tiguan регистрира това чрез чувствителни на допир сензори в неговата повърхност, които регистрират наличието на контакт много по-надеждно от системите, базирани на ъгъла на отклонение нм волана, дори и при движение по много дълги и равни пътни участъци.

Превантивна ACC1/2. Най-новото поколение адаптивен темпомат (ACC) следи проактивно актуалната информация за ограниченията на скоростта, пътните знаци за границите на града, обикновените и кръговите кръстовища. За тази цел асистиращата система използва видеоданните от фронталната камера, данните от GPS и картографската информация от навигационната система. Системата ACC в Tiguan е ярък пример за постоянното развитие на добре познатите асистиращи системи, които стават все по-интелигентни и ефективни. Друг пример в тази насока е системата Front Assist2 с функция АЕВ за автономно аварийно спиране (Autonomous Emergency Braking), която е част от стандартното оборудване на Tiguan, предлага разширена функционалност и са направени редица подобрения в начина, по който системата реагира при пешеходци, пресичащи пътя в сложни ситуации. Третият пример за усъвършенствана система е Lane Assist - най-новото поколение на системата за поддържане на лентата за движение вече е в състояние да регистрира и следи още по-точно ограничителните линии на лентите и пътното платно включително и в случаите, в които банкетът е покрит с трева.

Новите светлини IQ.LIGHT2. За първи път в Tiguan се предлага и новия еволюционен етап в развитието на автомобилните светлини матричната LED система IQ.LIGHT. Volkswagen използва за първи път тази система на предните светлини в Touareg - по-големия събрат на Tiguan. Следвайки стъпките на Touareg, Passat и Golf, новият Tiguan е четвъртият модел на марката Volkswagen, който се предлага с тази LED система, считана за една от най-добрите по рода си в световен мащаб към момента. Във всяка от предните светлини се използва матрица от 24 светодиодни елемента, която може да изпълнява различни светлинни функции (част от които интерактивни), предлагащи различен профил на осветяване на пътното платно в зависимост от конкретната ситуация. Друга премиера в новия Tiguan е динамичната, „преливаща” анимация на светодиодните мигачи, интегрирани в матричния LED модул на предните светлини IQ.LIGHT. Светодиодните задни светлини също са обновени изцяло, като по-високите нива на оборудване3 също използват „преливаща” анимация на мигачите. Сред другите нови функции тук са визуално впечатляващото „клик-клак” превключване между функцията на светлините за заден ход и спирачните светлини, както и анимираните функции за посрещане и изпращане на водача до автомобила при отключване и заключване на Tiguan.

Нови нива на оборудване

Tiguan, Life, Elegance, R-Line. Специалистите на Volkswagen са конфигурирали по нов начин и са преименували нивата на оборудване при новия модел. Нивото над базовата версия Tiguan се нарича Life и се отличава с по-богата гама от функции. В следващото, по-високо ниво, видът на оборудването се разделя на по-луксозната Elegance и по-спортната R-Line версия. Всички варианти на Tiguan се предлагат с LED фарове, проактивна система за защита на пътниците1 в комбинация с Front Assist1 с функция АЕВ за автономно аварийно спиране (Autonomous Emergency Braking), с новия мултифункционален волан, инфотейнмънт система с екран с диагонал поне 6,5 инча, както и We Connect и We Connect Plus включени в стандартното оборудване. Сред стандартните характеристики на пакета Life са системите Light Assist (автоматично управление на дългите светлини), ACC (адаптивен темпомат), релси за багажник на покрива или автоматична климатична инсталация (Climatronic) и 17-цолови алуминиеви джанти. Върховите нива на оборудване Elegance и R-Line, споделят част от стандартните детайли в оборудването като матричните LED фарове IQ.LIGHT, цифровите контролни прибори Digital Cockpit и екран с диагонал 10 инча на арматурното табло, многоцветно индиректно осветление в купето с възможност за индивидуални настройки и зимен пакет, включващ отопление на волана. Пакетът Elegance включва също електрозадвижван механизъм за отваряне и затваряне на капака на багажника и анодизирани в сребристо релси за багажник на покрива. (Всички примери за детайли от оборудването се отнасят за германския пазар и могат да се различават на пазарите в други страни.)

Уникален външен дизайн при версията R. Разработеният от експертите на Volkswagen R вариант Tiguan R предлага изключителни динамични характеристики и ниво на оборудване. Версията с емблема R винаги е била най-мощният модел в гамата, а оборудването за тези модели се разработва специално от Volkswagen R. Разполагащият с максимална мощност от 235 кВт (320 к.с.) Tiguan R не е изключение - първокласното външно оборудване включва характерно оформени брони, уникален заден дифузьор, разширения на арките на калниците и 21-цолови алуминиеви джанти „Estoril“.

Уникално функционално оборудване за версията R. Допълнителен щрих в специфичното R оборудване е мощната спирачна система с 18-цолови дискове, адаптивното окачване (DCC) с изцяло нови настройки и намален с 10 мм в сравнение с базовия Tiguan клиренс, индивидуален избор на режим на шофиране, електронен контрол на стабилността (ESC) с възможност за изключване, напълно нова система за двойно предаване със селективно управление на въртящия момент към колелата „R-Performance Torque Vectoring“ и уникална спортна изпускателна система с четири разклонения и видими ауспухови тръби с хромирани накрайници. Изпускателната система от титанови сплави, дело на специализираната в областта на спортните изпускателни системи Akrapovi също ще се предлага като допълнително оборудване при Tiguan R.

Уникално вътрешно оборудване за версията R. Сред ацентите в Tiguan R са и новите първокласни спортни седалки с интегрирани облегалки за глава, разработени специално за спортния модел и съответстващи напълно на неговия динамичен характер - както визуално, така и от ергономична гледна точка. Новата функционалност на интериора включва цифрови контролни прибори (Digital Cockpit) с R лого и вграден хронометър за време на обиколка, специално създадени за R версията тапицерии и облицовки (Carbon Grey) и осветени декоративни панели на праговете на вратите. Завършващ щрих в интериора дават новият R спортен волан с R бутон за директно преминаване към режим Race и спортни планки за ръчна смяна на предавките на 7-степенната трансмисия с два съединителя (DSG), която също е част от стандартното оборудване на тази версия на новия Tiguan.