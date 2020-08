Това беше най-головият сезон в Серия “А” от почти 70 години насам

Головете в Серия “А” през приключилия сезон бяха 1154 (3,04 на мач), което е четвъртото най-добро постижение в историята на първенството. Единствените кампании с повече попадения са отпреди около 70 години - 1949/50 с 1265 гола, 1947/48 с 1200 гола и 1950/51 с 1192 гола. Топ 5 в тази класация допълва 2016/17 с 1123 гола. Калчото е шампионатът с най-много попадения сред първенствата от топ 4 на Европа. За сравнение в Премиър лийг бяха отбелязани 1034 попадения (2,72 на мач), в Бундеслигата - 982 (3,21 на мач), а в Ла Лига - 942 (2,48 на мач).

