Талант на Орландо Меджик получи тежка контузия

Една от младите надежди на Орландо Меджик - крилото Джонатан Айзък, получи тежка контузия на лявото коляно. 22-годишният талант е със скъсана предна кръстна връзка след победата на Меджик със 132:116 срещу Сакраменто Кингс снощи.

Jonathan Isaac went down with an apparent knee injury and left the game in a wheelchair



Hope he's okay pic.twitter.com/MZHoy9rqy2