Минесота и Портланд достигнаха полуфиналите

The Semifinals are SET!



Who's winning it all? pic.twitter.com/kTghVZnIeb — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2020

Два гола в рамките на минута осигуриха солиден аванс на Минесота в 21-ата минута. Малко след почивката Ериксон върна Орландо в мача с гол от дузпа. Амарила обаче направи резултата 3:1 след бърза атака в 56-ата минута. Малко преди края Хеърстон отбеляза четвъртото попадение за Юнайтед.



Loons, yo pic.twitter.com/bg8ClPhXNm — Minnesota United FC (@MNUFC) August 2, 2020

В друг мач от четвъртфиналите Портланд се справи с Ню Йорк Сити, като спечели с 3:1. Диего Валери се появи в игра на почивката и бе в основата на успеха на Тимбърс. Той отбеляза гола, с който Портланд поведе с 2:1 в 65-ата минута.



"Гражданите" поведоха след попадение от дузпа на Медина, но Бланко изравни преди почивката. Поло, който също влезе като резерва, се разписа за крайното 3:1 в 76-ата минута. Следващият съперник на Портланд е Филаделфия Юниън.



