"Крусибъл" зове: Хигинс елиминира Стивънс и мечтае за 4-и пореден финал

Четирикратният световен шампион и финалист в “Крусибъл” през последните три години Джон Хигинс елиминира Матю Стивънс след 10:5 и се класира за осминафиналите на Световното първенство по снукър. Вълшебника от Уишоу нямаше почти никаква игрова практика от март месеца насам, но както обикновено, повиши значително нивото на представянето си, когато усети атмосферата в шефилдския театър (макар и без публика тази година).

In the end, it was a comfortable 10-5 win for the four-time World Champion which sees him safely through to the last 16