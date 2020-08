Снукър "Крусибъл" зове: Експресен и безмилостен старт за Ракетата 02 август 2020 | 18:45 Прочетена 114 0



Петкратният световен 20-кратен шампион в “Тройната корона” Рони О’Съливан поведе безмилостно с 8:1 срещу Тепчая Ун-Ну в първата сесия от 1/16-финалния им сблъсък на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. If he was race car, his tyres would be in tatters.



A 65 break leaves @ronnieo147 two frames from the last 16 of the @Betfred World Championship!



Chequered flag in sight #ilovesnooker pic.twitter.com/KEV5usis7W — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 2, 2020 Двамата майстори на щеката, които са кралете на скоростта край зеленото сукно, се очакваше да предложат най-вълнуващия дуел на тази фаза от турнира. Само че Ракетата не остави никакъв шанс на опонента си, а Тепчая направи прекалено много грешки за малкото време около масата, които Рони винаги наказваше.

Само 82 минути бяха необходими на двамата, за да приключат деветте фрейма, като Гения от Чигуел изпълняваше ударите си за средно 13 секунди, а съперникът му - за 17. Двубоят им може да подобри рекорда за най-бърз в “Крусибъл”, който засега се държи от Рони О’Съливан и Тони Дрейго през 1996 - 13:4 за само 167 минути. Point and shoot is all it is, right @ronnieo147?



What a player #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/HKRhDgapcj — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 2, 2020 Само 82 минути бяха необходими на двамата, за да приключат деветте фрейма, като Гения от Чигуел изпълняваше ударите си за средно 13 секунди, а съперникът му - за 17. Двубоят им може да подобри рекорда за най-бърз в “Крусибъл”, който засега се държи от Рони О’Съливан и Тони Дрейго през 1996 - 13:4 за само 167 минути. Ракетата започна фантастично с брейкове от 101, 85, 115, 74, 88 и 76, преди Тепчая да се отчете със серия от 69. Рони спечели осмия фрейм с два мини-брейка от 40 и 41, а в деветия направи 65, за да се доближи само на две партии от победата. Двамата ще приключат спора си в 12:00 часа в понеделник.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ

