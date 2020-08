Скот Рединг с втора победа в WSBK

Скот Рединг (Ducati) записа своята втора победа за сезона в Световния супербайк шампионат (WSBK), след изключително силно каране във второто основно състезание на „Херес“. Британецът стартира втори, като задържа своята позиция в първия тур, след което се справи Джонатан Рей (Kawasaki) още на старта на втората обиколка и не остави шанс на своите съперници.

Jerez in a nutshell for @Reddingpower @ArubaRacing



First pole position



First race win

Championship leader



WorldSBK's rookie is going to be celebrating in style tonight!#ESPWorldSBK pic.twitter.com/E4OYnM7haH