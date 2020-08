Франция Нико Ковач: Защитата печели титли 02 август 2020 | 15:56 - Обновена Прочетена 352 0



Remember me ? Our coach Niko Kovac is back in familiar surroundings ! @eintracht_eng pic.twitter.com/riTqMWtcGf — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 1, 2020

Хърватинът призна, че ще има нужда от време, за да наложи философията си: "Подписах за три години, спортният директор Пол Мичъл за четири. Това демонстрира процеса. Не можеш да направиш всичко за ден. Знам, че във футбола не получаваш време, но в нашия случай го имаме и ще покажем, че това е правилният начин". Новият наставник на Монако обясни принципите, по които ще работи в клуба. Той бе назначен на 19 юли, като подписа 3-годишен договор с френския тим. 48-годишният хърватин прекара повече от половин година без работа, след като бе уволнен от Байрен след слаб старт на сезона."Вярвам в едно правило: голмайсторите печелят мачове, защитата печели титлите. Видях, че Монако е допуснал 44 гола миналия сезон и то не в рамките на 38 мача, а 28. Реймс , който завръши шести, е допуснал само 21 попадения. Това е важен елемент и зависи от всички играчи. Освен това искаме да играем офанзивно, с агресия и скорост", сподели Ковач в интервю за "Екип"."Аз не съм треньор, който стои отстрани и наблюдава. Футболът е моя страст, а без страст не се постига нищо. Опитвам се да съм близо до играчи, не искам те да се страхуват от мен. Не сме пирятели, но трябва да имаме добри отношения", допълни той.Хърватинът призна, че ще има нужда от време, за да наложи философията си: "Подписах за три години, спортният директор Пол Мичъл за четири. Това демонстрира процеса. Не можеш да направиш всичко за ден. Знам, че във футбола не получаваш време, но в нашия случай го имаме и ще покажем, че това е правилният начин". 0



