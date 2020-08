Млад талант на Уилямс с първи успех във Формула 2

Дан Тиктъм (DAMS) завоюва своя първи успех във Формула 2 с победа в спринтовата надпревара от четвъртия уикенд за сезона на „Силвърстоун“. Младият талант на Уилямс потегли от първа позиция, след като завърши осми във вчерашното основно състезание, и безпроблемно задържа водачеството в първите турове.

Британецът контролираше надпреварата, но неговата задача бе усложнена в последните обиколки, когато завъртане на Калъм Илот (UNI-Virtuosi) на последния завой наложи излизането на колата за сигурност. Първоначално всички пилоти получиха инструкция да минат през пит лейна, което позволи на някой от тях да направят пит стоп за свежи средно твърди гуми. Първият, който избра да спре при своите механици бе движещият се на втора позиция Кристиан Лунгард (ART). Датчанина се върна на пистата пети, но всички пилоти пред него бяха със стари твърди сликове, което направи живота на младия пилот на Рено много лесен. Малкото оставащи обиколки до края обаче, не позволиха на Лунгард да се справи с Тиктъм, като разликата между двамата на финала бе 0.376.

LAP 21/21



Final lap and @lundgaardoff is up to P2! Only Ticktum is ahead of him now...#BritishGP #F2 pic.twitter.com/JkCJb7QYhA