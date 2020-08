“Крусибъл зове”: Марк Уилямс никога няма да се пенсионира

Трикратният световен шампион и носител на “Тройната корона” Марк Уилямс обяви, че никога няма да се пенсионира. Това се случи веднага след края на победата му с 10:5 над Алън Макманъс в битката на ветераните в “Крусибъл”, в която спечели седем поредни фрейма и се класира на осминафиналите на Световното първенство по снукър.





45-годишната уелска легенда в джентълменския спорт обеща да не се пенсионира никога и заяви, че това е свалило голям товар от плещите му.

“Няма да си променям решението и ще бъда в ранглистата дори на 50-годишна възраст. Ако спечеля още някой турнир, това ще е добре, а ако не - ще се наслаждавам на играта. По време на карантината имах време да помисля и си спомних как започнах снукъра като хоби. Впоследствие стана работа, която ми донесе огромни финансови постъпления.

Баща ми ме заведе на мината, където работеше, когато бях на 13. Това беше най-страшното ми преживяване. Помня как лазех на лакти и колене в мрака, беше ужасно. Това ми даде да разбера, че снукърът е много по-лесно средство за препитание. Също така осъзнах какъв късметлия съм и затова спрях да мрънкам като бебе, защото има много други хора, които вършат истинска работа”, обясни Уилямс.

