Джонатан Рей спечели спринтовото състезание на Херес"

Петкратният световен супербайк шампион Джонатан Рей (Kawasaki) записа своята втора победа от началото на сезона в Световния супербайк (WSBK), след доминантно представяне в спринтовата надпревара на „Херес“.

Рей потегли втори и подобно на вчерашното първо състезание стигна първи до първия завой, след което не остави шанс на вчерашния победител Скот Рединг (Ducati), за изпреварване. С победата си, Рей си осигури пол позицията за второто дълго състезание за уикенда, което ще се проведе по-късно днес.

It's a @jonathanrea MASTERCLASS in Tissot Superpole Race @KRT_WorldSBK rider wins his 90th Race in #WorldSBK #ESPWorldSBK pic.twitter.com/3cxLVaBaWB