Първата глоба в НБА след рестарта е факт - гард на Бостън олекна с $15 хиляди

Гардът на Бостън Селтикс Маркъс Смарт бе глобен с 15 хиляди долара заради коментарите си на пресконференцията след загубата на тима му от Милуоки Бъкс със 112:119. 26-годишният баскетболист обвини реферите за загубата поради това, че не са се осмелили да свирят шесто лично нарушение на звездата на "елените" Янис Адетокумбо в заключителните минути. Помогнаха ли съдиите на Янис и Милуоки?

"Обяснението на съдиите бе, че съм закъснял с позицията си. На всеки му е ясно за какво става въпрос: това щеше да е 6-ото нарушение на Янис, но те не искаха да го извадят от игра", са думите, заради които гардът ще се лиши от 15-те хиляди.

Refs didn't call a foul on Giannis on this play, would have been his sixth pic.twitter.com/KJ3CzvEgbH