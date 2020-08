Трагедия! Корейска волейболистка бе намерена мъртва, подозират самоубийств

Корейска волейболистка бе намерена мъртва в дома си вчера сутринта. Предполага се, че 25-годишната Йо Мин Го, която последно играеше на поста либеро, е сложила край на живота си.

Го е открита в апартамента си от полицейски служители, след като нейна бивша съотборничка от Хюндай Хилстейт й позвънила няколко пъти, но не се свързала с нея.

След предварителното разследване полицията заяви, че няма следа от насилие или влизане взлом в жилището. Разглежда се версията за самоубийство, причината е неясна.

SAD NEWS: The 25-year old female Korean player found dead at homehttps://t.co/OJlM0IULjQ#volleyball #volleyNews pic.twitter.com/4qgHr58Arb