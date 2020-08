НБА Клипърс счупиха рекорд при разгром над Зайън и Пеликанс (видео) 02 август 2020 | 10:03 - Обновена Прочетена 396 0



A successful Saturday. pic.twitter.com/NfjqBrxd5X — LA Clippers (@LAClippers) August 2, 2020 Клипърс отново не можеха да разчитат на реализаторите Лу Уилямс и Монтрез Херъл, но дори и без тях решиха мача за само едно полувреме, тъй като още на голямата почивка вече имаха аванс от 32 точки. За Пеликанс Зайън Уилямсън отново беше под мониторинг и престоя едва 14 минути на паркета, отчитайки се със 7 точки и 5 борби. Загубата е втора поредна за Пеликанс, които вече изостават на 4 победи от осмия на запад Мемфис.



Orlando forecast: Hot, humid, and raining threes. pic.twitter.com/YtyDaUyzyQ — LA Clippers (@LAClippers) August 2, 2020 Пол Джордж бе под пара с 28 точки, от които 8 тройки, и 3 отнети топки. Кауай Ленърд добави 24 точки, 6 борби и 5 асистенции, а с 15 пункта завърши Реджи Джаксън.



JJ Redick's face says it all pic.twitter.com/9hndJDPT2F — Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) August 1, 2020 Никил Аликзандър-Уокър бе точен с 15 точки за "пеликаните", Брандън Инграм вкара 14 точки, с 12 завърши Дерик Фейвърс, а с по 11 точки приключиха Франк Джаксън и Джей Джей Редик.



