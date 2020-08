Англия Проблеми за Лампард в добавка към загубата 01 август 2020 | 23:03 - Обновена Прочетена 293 0



Лампард коментира, че играчите могат да обвиняват само себе си за обрата, който допуснаха срещу Арсенал. "Започнахме добре първите 10-15 минути. От там нататък можем да обвиняваме само себе си. Отпуснахме се, играехме като на разходка и им позволихме да се върнат в мача. След това за нас стана трудно. За много от случилото се сме виновни ние", заяви мениджърът.



"I think the main factor was we didn't play well enough to win a final."



"We invited it in a one minute spell and the whole game changed on that."



An honest Frank Lampard on where it went wrong for Chelsea today...#HeadsUpFACupFinal pic.twitter.com/nlkIcZJUKA — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 1, 2020

"Всичко, което мога да правя от тъчлинията, е да викам. Има елементи от играта ни, върху които работихме цяла година. Днес бяхме бавни, подканяме натиска на съперника. Не играхме достатъчно добре, за да спечелим финала", допълни той.



Проблемите на Лампард се увеличиха с контузиите по време на срещата. След половин час игра терена трябваше да напусне капитанът



