Без милост: "Горещите" изнесоха лекция на Йокич и Нъгетс

Kelly Olynyk: 20 PTS (all in 4Q) pic.twitter.com/fhnmIIyvuZ — NBA (@NBA) August 1, 2020 За Денвър Никола Йокич реализира 19 точки, взе 7 борби и направи 6 асистенции. Джеръми Грант също отбеляза 19 пункта, с 13 точки завърши Монте Морис, а Майкъл Портър-младши и Тори Крейг добавиха съответно 11 и 10 точки. Отборът на Маями Хийт нямаше как да е по-убедителен в първия си официален мач след над 4-месечна баскетболна пауза. Момчетата на старши треньора Ерик Сполстра напълно надиграха един от конкурентите на запад - Денвър Нъгетс, побеждавайки ги с крайното 125:105 (28:26, 28:31, 38:22, 31:26). Успехът е под №42 за "горещите" през сезона, които все още заемат четвъртата позиция в класирането на Източната конференция. Денвър пък остава трети в своята конференция с 43 победи и 23 поражения.Хийт нямаха кадрови проблеми и на паркета за старта се появиха Кендрик Нън, Дънкан Робинсън, Джими Бътлър, Джей Краудър и Бам Адебайо.Не такава бе ситуацията при съперниците им. Денвър трябваше да се справя със сериозни липси - титулярните гардове Джамал Мъри и Гари Харис не бяха на разположение, а също така участие в мача не взе и реализаторът Уил Бартън. Монте Морис започна на позиция 1, а останалите титуляри бяха Майкъл Портър-младши, Тори Крейг, Пол Милсап и Никола Йокич.Хийт бяха по-добрият отбор в началото и заслужено си извоюваха 8-точков актив след няколко добри изяви на Бам Адебайо. Йокич и Нъгетс обаче отговориха и възстановиха паритета в двубоя, който се поддържаше в почти цялата втора четвърт. Едва в края на периода Денвър излезе напред със 7 точки, но те бяха съкратени след кошове на Джими Бътлър и Дънкан Робинсън - 56:57 за Нъгетс на полувремето.Адебайо продължаваше да е безупречен и вдъхнови "горещите", повеждайки ги към 8 точки преднина при 80:72 - 3 минути преди края на третата четвърт. Тук дойде и първата двуцифрена разлика в мача - тя бе в полза на Маями след два наказателни на Горан Драгич за 82:72. Ритъмът в играта на Нъгетс съвсем се изгуби, което позволи на Хийт да стигнат до аванс от 15 точки - 87:72, който се запази и до края на частта - 94:79.В последната четвърт преднината на Хийт единствено се увеличаваше, а интригата тотално се изпари след три поредни тройки на крилото Кели Олиник за 22 точки преднина при 117:95. Финалната сирена прозвуча при 125:105.Бам Адебайо поведе Хийт с 22 точки, 9 борби и 6 асистенции, Джими Бътлър също наниза 22 точки и направи 7 завършващи подавания, Кели Олиник завърши с 20 точки, Дънкан Робинсън добави 17, а Горан Драгич и Кендрик Нън се отличиха с по 13 и 11 сътветно.За Денвър Никола Йокич реализира 19 точки, взе 7 борби и направи 6 асистенции. Джеръми Грант също отбеляза 19 пункта, с 13 точки завърши Монте Морис, а Майкъл Портър-младши и Тори Крейг добавиха съответно 11 и 10 точки. 0



