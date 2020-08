Снукър "Крусибъл" зове: Дин спечели 19-ия фрейм срещу Кинг 01 август 2020 | 21:34 Прочетена 305 0



That was a very close match! Ding Junhui was 4-2 and 9-7 up, but Mark King managed to take it to a decider! In the end it was Ding who won the decider and is through to the second round!



Check below all the match statistics! pic.twitter.com/PaDmgdJNYP — Snookerstats (@1Snooker4Stats7) August 1, 2020 Първата щека на Азия Дин Дзюнхуей се класира за втория кръг на Световното първенство по снукър в празния "Крусибъл" след крайно драматичен успех с 10:9 над квалификанта Марк Кинг. При 9:7 в своя полза китаецът вероятно е очаквал да затвори двубоя доста по-бързо от това, което се получи, защото съперникът му показа железни нерви в биткаджийски фреймове и вкара срещата в решителен 19-и фрейм. В него Дин реализира чудесна червена от средна дистанция, след което се погрижи за цветовете, за да прескочи първото си трудно препятствие в "Крусибъл".



Определено за Дзюнхуей няма да става по-лесно оттук нататък, защото следващият му опонент ще бъде някого измежду Рони О'Съливан и Тепчая Ун-Ну.

Дин някак неочаквано спечели Шампионата на Обединеното кралство преди миналата Коледа, а след това записа няколко неубедителни представяния преди официалното начало на пандемията на новия коронавирус. Той сподели, че е имал 8 дни за подготовка за Световното в "Крусибъл", така че би трябвало да се радва на резултата си от първия кръг, защото срещна корав противник, който бе изиграл вече два мача от квалификациите.





UK Champion Ding Junhui has fended off Mark King in the first round of the @Betfred World Championship!



THREE tons



The former finalist will face Ronnie O'Sullivan or Thepchaiya Un-Nooh in the last 16 #ilovesnooker pic.twitter.com/EpTQN757ac — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 1, 2020 Дзюнхуей взе отговорно решение да се завърне на британска земя и да се карантинира за 14 дни преди началото на най-важния турнир, като призна, че се чувства по-добре и по-спокоен след решението в "Крусибъл" да няма публика. Не е тайна за никого, че китайският майстор на щеката е имал проблем с нервите си в миналото, така че сега няма да има нужда да се притеснява от заразяване с COVID-19 или пък допълнително напрежение от фенове в шефилдския театър. Марк Кинг имаше странен двубой в квалификациите с Иън Бърнс, който спечели, а сега все пак успя да остави добри впечатления от първата си поява в "Крусибъл" след седемгодишна пауза. През 2013-а той отново бе елиминиран от Дин с 9:13 на осминафиналите. 8 days.



That's how long Ding Junhui has had to prepare for this year's @Betfred World Championship!



The Asian superstar had to spend two weeks in quarantine #ilovesnooker pic.twitter.com/d7jcvStCQN — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 1, 2020

