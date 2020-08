Световен футбол Зе Роберто: Имам по-добра физика от Кристиано, Роналдо беше парти животно 01 август 2020 | 21:19 Прочетена 2156 0



“Днес бих казал, че имам по-добра физика от Кристиано, защото играх до 43-годишна възраст. Ако той също го направи, ще призная, че е с по-добрата физика. Най-добрият в националния отбор беше Феномена Роналдо. Той беше парти животно. Излизаше, а на следващия ден идваше да тренира и го правеше почти без да спи, това беше невероятно. Пиеше си, но на следващия ден тренираше като животно. Вампета също беше парти животно. Преди мачовете вече подготвяше празненствата. Роналдиньо пък си имаше дискотека вкъщи, но аз предпочитах да не ходя там. The 46-year-old, who played for Bayern Munich and Real Madrid, has even issued a challenge to Ronaldo. He's in serious shape! https://t.co/tgaOsk6boC — SPORTbible (@sportbible) August 1, 2020 Пеле беше моят идол като малък, както и Марадона и Зико. Силният ми крак беше левият и ми харесваха отиграванията на Марадона. Селекцията на Бразилия през 2006 г. беше най-добрата. Аз, Роналдиньо, Кака, Роналдо, Адриано… Защо се провалихме? Лошата организация… по цял ден беше пълно с хора. Нямахме концентрация. Най-силният играч, срещу когото съм се изправял, е Зинедин Зидан. Финалът, който направи на Мондиал 1998, е най-добрият мач, който съм гледал. Ze Roberto [ex Real Madrid]: “Ronaldo was a party animal. He left training, went party and then came the next day almost with no sleep. It was incredible, he had his glasses, but the next day he trained like an animal.” [tyc sports] pic.twitter.com/CZD22O5qFl — SB (@Realmadridplace) July 31, 2020 Пристигането ми в Реал Мадрид беше шок за мен. Виждаш играчите, всеки един от тях с костюм… Трябваше да отида до мола, за да си купя дрехи и да не стана за смях. Когато дойдох, Фернандо Редондо изглеждаше като модел. Той беше сред най-добрите футболисти, с които съм играл. най-добрият халф с неговата класа, левия му крак… [TyCSports] | ZÉ Roberto picks between Messi and Maradona



Leo or Diego Maradona?

