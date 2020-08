Ювентус - Рома (съставите)

Тази вечер е последният 38-и кръг от сезона в Серия "А". В него ще видим сблъсък между Ювентус Рома . "Старата госпожа" вече си осигури шампионската титла за 9-а поредна година, а "Вълците" със сигурност ще играят в Лига Европа, завършвайки на 5-ата позиция. На практика мачът е без значение за двата отбора, но никой от тях няма да си позволи да играе лежерно. Торинци ще искат да завършат сезона позитивно и да запишат победа над един от традиционно големите си конкуренти. Гостите обаче също идват, за да опитат да изтръгнат престижна победа. Маурицио Сари вече мисли за предстоящия реванш с Лион в Шампионската лига. Той дава почивка на някои ключови играчи, сред които и Кристиано Роналдо . Домакините ще разчитат на Гонсало Игуаин Федерико Бернардески и Лука Занимакия в атака. В средата започват Симоне Мураторе, Блес Матюиди

Гостите пък залагат на Никола Калинич, Николо Дзаниоло и Диего Пероти м предни позиции. Гонсало Вийяр и Браян Кристанте ще са двамата в центъра на терена.

