Ливърпул представи първия си екип от партньорството с Nike

Фланелките ще са в традиционното за клуба червено, а надписите и емблемите - в бяло. Прави впечатление, че в яката и краищата на ръкавите присъства синьозеленият цвят, подобно на екипите на тима между 1993 и 1996 г. От Ливърпул са се вдъхновили с включването му от клубните история и идентичност, като червеното, бялото и синьозеленото са свързани с емблемата на отбора. Welcome to the family, @NikeFootball #TellUsNever pic.twitter.com/9ifDBohlOR — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) August 1, 2020 От Ливърпул официално представиха титулярния си екип за следващия сезон, който ще е първи от новото партньорство с Nike.Фланелките ще са в традиционното за клуба червено, а надписите и емблемите - в бяло. Прави впечатление, че в яката и краищата на ръкавите присъства синьозеленият цвят, подобно на екипите на тима между 1993 и 1996 г. От Ливърпул са се вдъхновили с включването му от клубните история и идентичност, като червеното, бялото и синьозеленото са свързани с емблемата на отбора.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

