Нова руска победа във Формула 2

Никита Мацепин (Hitech) донесе нова победа за Русия във Формула 2, след като триумфира в основното състезание от четвъртия уикенд за сезона на „Силвърстоун“. Това бе третата поредна основна надпревара, в която представител на Сборная триумфа, след като Роберт Шварцман (Prema), спечели в предходните две на „Ред Бул Ринг“ в Австрия и „Хунгароринг“ в Унгария. За днешния победител това бе първи успех във Формула 2, където той се състезава от началото на 2019 година.

Мацепин потегли от петата позиция на стартовата решетка и още до края на първия тур бе втори зад Мик Шумахер (Prema). Руснакът успя да се справи със сина на седемкратния световен шампион във Формула 1 в четвъртата обиколка, след което контролира състезанието до самия му край. За разлика от него, Шумахер имаше големи проблеми със своето темпо и износването на неговите гуми, което го смъкна до деветото място на финала.

LAP 4/29



NEW LEADER!



The Russian started in P5 and is already in the lead after sweeping round the outside of Schumacher#BritishGP #F2 pic.twitter.com/4bjCPwDXQZ — Formula 2 (@FIA_F2) August 1, 2020

Втори в днешния старт завърши Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi), който стартира осми, но се възползва максимално от алтернативната стратегия с дълъг първи стинт с твърдите гуми, след което успя да изпревари четирима от своите съперници в рамките на последните осем тура, когато китайският пилот бе с нови средно твърди гуми на Пирели.

LAP 22/29



Leader Zhou pits, he's come back out and is currently P6 with fresh rubber #BritishGP #F2 pic.twitter.com/i1slcyChPZ — Formula 2 (@FIA_F2) August 1, 2020

Трети на подиумът се нареди Юки Цунода (Carlin), който също като Джоу заложи на алтернативната стратегия. Японецът, който потегли девети си осигури качването на подиума само четири завоя преди края на надпреварата, когато успя да изпревари Кристиан Лунгард (ART).

LAST. LAP. LUNGES. @yuki_TY0511 earned a podium after sweeping past Lundgaard in the final sector of the race #BritishGP #F2 pic.twitter.com/WYzkOBAx4K — Formula 2 (@FIA_F2) August 1, 2020

Най-силното представяне днес бе на Калъм Илот (UNI-Virtuosi), който трябваше да потегли втори, но изгаси своя автомобил в началото на загряващата обиколка и бе пратен да стартира от пит лейна. Великолепно каране и перфектно пазене на гумите позволиха на британеца да завърши на великолепната пета позиция.

Noooo



Callum Ilott can't get off the grid during the formation lap, he'll start from the pit lane if he's able to #BritishGP #F2 pic.twitter.com/UZZPpMx5R5 — Formula 2 (@FIA_F2) August 1, 2020

Лидерът в класирането при пилотите Роберт Шварцман завърши 14-ти след като потегли едва 18-ти, поради слабо представяне във вчерашната квалификация. Руснакът все пак запази лидерството си в генералното класирането, като с актив от 81 точки води с осем пред Илот. Трети с 55 пункта е останалият четвърти днес Лунгард.

Утрешната спринтова надпревара стартира в 12:10 българско време.