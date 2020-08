Най-добрата българска тенисистка е с коронавирус

Най-добрата българска тенисистка в момента Виктория Томова е дала положителна проба за коронавирус. Неприятната новина съобщи в Twitter журналистът от ubitennis.com Ванни Гибертини. 130-ата в световната ранглиста Томова трябваше по-късно днес да започне участието си в квалификациите на турнира в Палермо, с който се дава рестартът на сезона в WTA тура.

First player positive to COVID-19 in Palermo. It's Viktoriya Tomova (BUL, #130), now replaced by an alternate in the qualifying draw. The player has now been isolated in a designated hospital. She is asymptomatic. #WTA #PalermoLadiesOpen https://t.co/7RaGR322L6