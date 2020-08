Лука Дончич постави рекорд в НБА

21-годишният Лука Дончич постави нов рекорд в НБА. Словенският гард-крило записа своя 23-и трипъл-дабъл в кариерата си в НБА (28 точки, 13 борби, 10 асистенции) при драматичната загуба със 149:153 след продължение снощи на тима си Далас Маверикс от Хюстън Рокетс. Само един баскетболист в историята на лигата е имал повече трипъл-дабъли в първите си два сезона - легендата Оскар Робъртсън (67).

Luka Doncic recorded his 23rd career triple-double tonight against the Rockets.



The only player in NBA history with more triple-doubles in his first 2 seasons in the league is Oscar Robertson (67).

