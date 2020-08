Баскетбол Реал среща сериозна конкуренция за подписа на център 01 август 2020 | 16:59 - Обновена Прочетена 184 0



Breaking Maccabi Tel Aviv and Ante Zizic are nearing a deal — Moses (@MosesB1) August 1, 2020 В последните три сезона сърбинът се подвизаваше в Кливланд Кавалиърс от НБА, където изигра общо 113 мача и записа средно по 6.0 точки и 3.9 борби на двубой. Сделката му с Кавс обаче приключва това лято и няма да бъде подновявана, което позволява на Жижич да си търси нов клуб.



Real Madrid had an agreement in principle with Ante Zizic but the deal has not been finalized yet, I am told.

Real Madrid had an agreement in principle with Ante Zizic but the deal has not been finalized yet, I am told.

Maccabi Tel Aviv has been pursuing Zizic since months and according to @MosesB1 the Israeli champions are now close to signing him https://t.co/Hw7LpBiCQL — Emiliano Carchia (@Carchia) August 1, 2020



