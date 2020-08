Скот Рединг с първа победа в Световния супербайк

Бившият пилот в MotoGP Скот Рединг записа своята първа победа в Световния супербайк шампионат (WSBK), след като триумфира в първото състезание на испанската писта „Херес“.

IT'S A ROOKIE WIN!@Reddingpower makes it four different winners from the first four races, the first time that has happened since 2004!#ESPWorldSBK pic.twitter.com/8z2rYaVBBb