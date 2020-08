Играч на Орландо отказа да коленичи по време на химна на САЩ

Крилото на Орландо Меджик Джонатан Айзък се превърна в първият играч, който отказа да коленичи по време на изпълнението на химна на САЩ. 22-годишният баскетболист също така не поиска да облече вече традиционните тениски с надписа "Black Lives Matter" преди първата сирена на двубоя. Както е известно, колениченето може да се приема като символ на мирен протест срещу расовата дискриминация.

"Вярвам, че черните животи имат значение. Много мислих върху решението си, но според мен колениченето и носенето на тениските не вървят ръка за ръка в подкрепа не черните животи. Просто не смятам, че това действие изразява точен отговор на случващото се", обясни действията си Айзък.

Jonathan Isaac chose to stand for the National Anthem without a BLM shirt



(h/t @TopBallCoverage ) pic.twitter.com/WSevfbolxl