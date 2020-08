Федерер играе тенис на... покрив (видео)

Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер се снима в любопитна реклама на Barilla. В нея 38-годишният швейцарец играе тенис с две млади италиански момичета - 13-годишната Витория и 11-годишната Карола.

Incredible to see... again! One of the most spectacular and unusual tennis matches we have seen in a while. Liguria, Italy @rogerfederer #TheRooftopMatch pic.twitter.com/a7FfCSkvr0