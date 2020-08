НБА Уникално! Хюстън победи Далас в зрелище с 302 точки (видео) 01 август 2020 | 09:45 - Обновена Прочетена 783 0



153:149 след продължение в дербито на Югозападната дивизия в първенството на НБА. Двубоят бе първи за двата отбора след прекъсването заради пандемията и играчите демонстрираха великолепна успеваемост в стрелбата към коша, нанизвайки общо 302 точки.

JAMES HARDEN IS TAKING OVER



(via @nba) pic.twitter.com/PYbUAA9kzM — Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020

Джеймс Хардън отбеляза 49 точки за Рокетс, а Ръсел Уестбрук добави 31 точки и 11 борби.

With 49 points tonight, James Harden has the 2nd most consecutive seasons (2018-20) in @NBAHistory with at least 20 games of 40+ points, only behind Wilt Chamberlain (1959-65). pic.twitter.com/vapV5JugWR — NBA (@NBA) August 1, 2020 Кристапс Порзингис завърши за Далас с 39 точки и 16 борби, а Лука Дончич се отличи с 15-ия си трипъл-дабъл за сезона- 28 точки, 13 борби и 10 асистенции.

With 15 triple-doubles this season, Luka Doncic has the most triple-doubles in a season before turning 22 years old. (@EliasSports) pic.twitter.com/oPkSanHXQe — NBA.com/Stats (@nbastats) August 1, 2020

Милуоки се наложи над Бостън със 119:112 в друга среща от втория ден след подновяването на шампионата в НБА.



Янис Антетокунбо вкара ключова тройка 1:28 минута преди края и помогна на Бъкс да спечели мача. Янис завърши с 36 точки, 15 борби и 7 асистенции в първия мач на Милуоки след рестарта, като тимът продължа да бъде отборът с най-добър баланс в редовния сезон - 54 победи и 12 загуби. Бъкс се нуждае от още една победа, за да си гарантира първото място в редовния сезон на Източната конференция за втора поредна година.



Сан Антонио се наложи над Сакраменто със 129:120. ДеМар ДеРозан вкара 27 точки, 17 от които в последната четвърт.



Дерик Уайт изравни рекорда си от 26 точки за Сан Антонио.

ДеАарън Фокс наниза рекордните в кариерата си 39 точки за Кингс.



