Ланс Строл излезе начело след втората тренировка на "Силвърстоун"

Пилотът на Рейсинг Пойнт Ланс Строл записа най-доброто време във втората свободна тренировка преди Гран При на Великобритания, като той остана на 9 стотни пред представителя на Ред Бул Алекс Албън. Тройката в следобедната сесия бе запълнена от Валтери Ботас с Мерцедес, който остана на 0.157 от лидера. Водачът в световния шампионат Люис Хамилтън остана пети, като двата болида на Мерцедес бяха разделени от пилота на Ферари Шарл Леклер. After not setting a time in FP1, more problems for Sebastian Vettel



"There's something loose" he tells the team over the radio



And then returns to the garage for checks #BritishGP #F1 pic.twitter.com/jlObYRW3RY — Formula 1 (@F1) July 31, 2020 Съотборникът на Леклер, Себастиан Фетел отново както и сутринта имаше проблеми в своя автомобил, което не му позволи да запише представително време, като германецът остана на разочароващата 18-та позиция, с изоставане от 1.586 от топ резултата на Строл. Победителят от сутрешната тренировка, Макс Верстапен също не успя да запише представително време, тъй като по време на неговата квалификационна симулация в средата на 90-минутната сесия той настигна бавно движещият се Хаас на Ромен Грожан в бързата серия от завои 10-11-12-13-14. Нидерландецът завърши на 14-та позиция с изоставане от 1.116 спрямо първото време. RED FLAG



The session is halted as Alex Albon hits the barriers at Stowe #BritishGP #F1 pic.twitter.com/e8hYLXisQJ — Formula 1 (@F1) July 31, 2020 В средата на тренировката Алекс Албън претърпя тежък инцидент на завой 15, което наложи изкарването на червените флагове за близо 10 минути. Тайландецът все пак излезе невредим от своя RB16. Пълните резултати от втората тренировка преди Гран При на Великобритания може да откриете ТУК. Третата и последна свободна тренировка преди четвъртия кръг за сезона във Формула 1 стартира в събота от 13:00 часа българско време. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

