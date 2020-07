Италия Наполи осъществи най-големия трансфер в историята си 31 юли 2020 | 17:19 - Обновена Прочетена 3127 0



копирано





Осимен стана най-скъпият африкански футболист в история. Освен това той е най-голямата покупка в историята на Наполи.



Welcome to #Napoli, Victor!

https://t.co/OoODAND8tP#WelcomeOsimhen

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ncwBTz0CcN — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 31, 2020

Нападателят е минал медицински прегледи още на 18 юли и ще бъде представен в Неапол след лятната си ваканция. Той ще носи фланелката с номер 9.



Преговорите за трансфера продължиха дълго време. Междувременно Осимен уволни агента си и разговорите трябваше да се подновят с новия му представител. Въпреки слуховете, че интерес към него има от страна на Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Арсенал, единствената пристигнала оферта бе от страна на Наполи.



Victor Osimhen's Napoli Deal:



• Transfer Fee: €50m + bonuses



• Duration: 5 yrs



• Nigeria's most expensive player



• Napoli's record transfer



All the best in Serie A @victorosimhen9 pic.twitter.com/7FX14OLNlP — FAST TRACK (@FastTrackNaija) July 31, 2020

Лил привлече нигериеца миналоот лято за 14 милиона евро от Шарльороа. През този сезон той вкара 18 гола и направи 6 асистенции в 38 мача. Наполи обяви официално, че привлича Виктор Осимен от Лил . Италианският клуб ще плати 60 милиона евро за 21-годишния нигерийски нападател. В договора има и допълнителни бонуси, които неаполитанците ще изплащат за постигнати цели. Играчът подписа 5-годишен договор с новия си клуб.Осимен стана най-скъпият африкански футболист в история. Освен това той е най-голямата покупка в историята на Наполи.Нападателят е минал медицински прегледи още на 18 юли и ще бъде представен в Неапол след лятната си ваканция. Той ще носи фланелката с номер 9.Преговорите за трансфера продължиха дълго време. Междувременно Осимен уволни агента си и разговорите трябваше да се подновят с новия му представител. Въпреки слуховете, че интерес към него има от страна на Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Арсенал, единствената пристигнала оферта бе от страна на Наполи.Лил привлече нигериеца миналоот лято за 14 милиона евро от Шарльороа. През този сезон той вкара 18 гола и направи 6 асистенции в 38 мача.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3127 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1