Хардън се закани: Връщаме титлата в Хюстън

Голямата звезда на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън демонстрира сериозни амбиции за шампионска титла с последното си изказване. 30-годишният топреализатор в НБА заяви пред репортери, че единствената цел пред “ракетите” за настоящия сезон е да седнат на трона на Лигата за първи път от 25 години насам.

James Harden is locked in



"We’re bringing it back to H-Town. We’ve come up short these last few years. This is another opportunity for us to fight for it and get after it again." pic.twitter.com/yINSCSrGcR