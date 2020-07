Стивън Ей Смит посочи петимата играчи, които ще са под най-голямо напрежение при рестарта на НБА (видео)

НБА анализаторът и инсайдър на ESPN Стивън Ей Смит посочи петимата играчи, които според него ще са под най-голямо напрежение да се представят силно при рестарта на НБА в Орландо, чието начало бе дадено снощи. Списъкът на Стивън Ей Смит включва следните баскетболисти, всичките големи звезди: Джйемс Хардън (Хюстън Рокетс), Янис Адетокумбо (Милуоки Бъкс), ЛеБрон Джеймс (ЛА Лейкърс), Кауай Ленард (ЛА Клипърс) и Ръсел Уестбрук (Хюстън Рокетс).

Here is my list of top 5 players under the most pressure in the NBA bubble!!!! pic.twitter.com/uuJdFIjhWp