Лука Дончич има шанс да подобри постижение на Меджик Джонсън

Плеймейкърът на Далас Маверикс Лука Дончич си заслужи възможността да “чупи” легендарни рекорди още във втория си сезон в НБА. 21-годишният словенец има шанса да се превърне в най-младия баскетболист (21 години и 168 дни в края на ред. сезон), който води НБА по бройка “трипъл-дабъл”-и за един сезон, като по този начин ще счупи близо 40-годишния рекорд на Меджик Джонсън от сезон 1980/81, съобщават статистиците от Elias Sports Bureau.

Dallas' Luka Doncic leads the NBA in triple-doubles with 14 & has a chance to be the youngest player to lead the league in triple-doubles (based on age at end of regular season). pic.twitter.com/DyCwGSYq0o