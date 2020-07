Формула 1 Верстапен с най-добро време в първата тренировка за Гран При на Великобритания 31 юли 2020 | 14:58 - Обновена Прочетена 345 0



Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен даде топ време в първата свободна тренировка преди Гран При на Великобритания, четвърти кръг за сезона във Формула 1. Нидерландецът записа време от 1:27.422, с което остана на близо половин секунда пред Люис Хамилтън с Мерцедес, но използва меки гуми срещу средно твърдите на британеца. Тройката бе допълнена от Ланс Строл (Рейсинг Пойнт), който остана на 0.108 зад Хамилтън, като също използва гумите с жълт кант на Пирели. Първи извън тройката остана Алекс Албън, който подобно на своя съотборник в Ред Бул използва меките гуми. Шарл Леклер с Ферари завърши петицата, докато зад него се нареди вторият пилот на Мерцедес, Валтери Ботас. Съотборникът на Леклер във Ферари Себастиан Фетел завъртя само 2 обиколки в рамките на първите 90 минути, тъй като неговият SF1000 получи теч в охладителната система. One car which won't be going out again this morning is Seb's Ferrari



Mechanics are reportedly trying to rectify an intercooler problem #BritishGP #F1 pic.twitter.com/Rq85e3KNE1 — Formula 1 (@F1) July 31, 2020 В рамките на сесията, Нико Хюлкенберг направи своя дебют за 2020 година, като германецът ще замени Серхио Перес в екипа на Рейсинг Пойнт през този и следващия уикенд, след като мексиканецът даде положителна проба за COVID-19. RED FLAG



The resulting debris on the track from @Anto_Giovinazzi's spin has halted the session #BritishGP #F1 pic.twitter.com/tNBypWerSS — Formula 1 (@F1) July 31, 2020 Първите 90 минути на „Силвърстоун“ преминаха със само два по-големи инцидента, като и в двата бяха замесени пилотите на Алфа Ромео. Първо Кими Райконен излетя на седми завой, но се върна без проблем на трасета. Малко след това Антонио Джовинаци допусна грешка на 13 завой и се завъртя, като при завъртането си италианецът блокира и четирите гуми на своя автомобил. Това доведе до пълното унищожаване на сликовете, което в последствие изкара и червените флагове, тъй като италианецът разсипа много отломки докато се прибера в бокса. @alfaromeoracing engineers are busy assessing the damage to @Anto_Giovinazzi's car#BritishGP #F1 pic.twitter.com/gL9nTTL3iG — Formula 1 (@F1) July 31, 2020 Пълните резултати от първата тренировка за Гран При на Великобритания може да откриете ТУК.

Втората тренировка за Гран При на Великобритания стартира в 17:00 часа. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg

ЕВГЕНИ ВЪКОВ

