Милуоки без двама за мача с Бостън, Кемба Уокър с лимитирани минути

Отборът на Милуоки Бъкс ще трябва да се справя без двама състезатели за двубоя с Бостън Селтикс, който започва тази нощ от 1:30 часа българско време. Старши треньорът Майк Бъдънхолзър няма да разчита на титулярния гард Ерик Бледсоу и резервното гард-крило Пат Конатън. И двамата дадоха положителни проби за COVID-19, което им попречи да навлязат в ритъм за рестарта на сезона в комплекса “Дисни Уърлд”. Latest injury report for tomorrow’s re-opener against Boston:



Frank Mason (back)- PROBABLE

Marvin Williams (groin)- DOUBTFUL

Eric Bledsoe (body; conditioning)- OUT

Pat Connaughton (body; conditioning)- OUT — Bucks Lead (@BucksLead) July 30, 2020 Плеймейкърът на Бостън Кемба Уокър пък ще играе във въпросния двубой, но очакванията са престоят му на паркета да е в рамките на 15-20 минути. Той все още изпитва проблеми в левия крак, като старши треньорът Брад Стивънс няма да рискува с пренатоварването му преди плейофите. Celtics have announced that they have no injuries to report entering tomorrow’s game with Milwaukee. This includes Kemba Walker, who will be on a minutes restriction. — Brendan Connelly (@BConn63) July 30, 2020 0



