Twitter фурията Кирьос отново се присмя на Чорич, "погна" и журналист

Ник Кирьос продължава да се вихри в Twitter. Австралиецът поведе истинска словесна война срещу хърватския си колега Боран Чорич. Всичко започна от коментар на преборилия коронавирус Чорич, че не го е грижа за критиките на Кирьос по адрес на Новак Джокович и организирания от световния №1 и впоследствие провалил се заради положителни проби за COVID-19 демонстративен турнир Adria Tour.

Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much ? — borna coric (@borna_coric) July 30, 2020

Кирьос, от своя страна, отговори на това с публикация в Twitter, в която написа, че интелектуалното ниво на хърватина е равно на нула. Разбира се, това не остана незабелязано от Чорич, който написа в Twitter: “Сериозно, ник Кирьос? Ти да четеш проповед за поведение? Много ти е скучно или си препил?”.

Естествено, този коментар не бе оставен от Кирьос без реакция. “Отново. Шеги за глобалната пандемия. Това показва нивото ти на зрялост, шампионе. Ще бъде хубаво да се срещнем, за да видя дали мозъкът с размер на фъстък е пораснал”, написа австралиецът в социалната мрежа. И добави: “Да, отегчен съм да гледам скучния ти заднически тенис и личност, които носят на спорта абсолютна нула“.

Believe it or not, folks, there was a time when the WTA Tour was considered the one with drama. pic.twitter.com/eB5VcMQhVP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 30, 2020

Журналистът от New York Times Бен Ротенберг пък коментира в собствения си акаунт в Twitter словесния двубой между Кирьос и Чорич по следния начин: “Вярвате или не, приятели, имаше времена, в които се смяташе, че драмата е в WTA тура”. Това също не бе подминато от Twitter фурията Кирьос. “Имаше също и времена, в които хората имаха мозъци. Да сравняваш поведение на корта с излагането на животи на риск… смущаващо е”, написа австралиецът.