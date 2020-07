НБА Протестите в НБА са факт - играчи и рефери коленичиха по време на химна на САЩ 31 юли 2020 | 14:21 Прочетена 191 0



Националната Баскетболна Асоциация официално се завърна след 141 дни принудителна пауза. Двете срещи от изминалата нощ обаче започнаха по много необичаен начин. Първи на паркета в "Арената" в "Дисни Уърлд" стъпиха отборите на Ню Орлиънс Пеликанс и Юта Джаз, които решиха да направят предварителните слухове реалност и заедно коленичиха по време на изпълнението на химна на САЩ.



The @PelicansNBA & @utahjazz kneel for the National Anthem ahead of the NBA restart. pic.twitter.com/TCFolP06HM — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 30, 2020 Играчи, треньорски щаб, че дори и реферите взеха участие в мирния протест срещу расовата дискриминация. Няколко часа по-късно същото се случи и на голямото дерби на Лос Анджелис между Лейкърс и Клипърс. The #Lakers and #Clippers players kneel in unity during the national anthem before tonight's game. pic.twitter.com/PVXsYdrCVO — NBA Bubble Report (@nbabubblereport) July 31, 2020 Играчи, треньорски щаб, че дори и реферите взеха участие в мирния протест срещу расовата дискриминация. Няколко часа по-късно същото се случи и на голямото дерби на Лос Анджелис между Лейкърс и Клипърс. Технически, колениченето по време на националния химн е против правилата на НБА, но комисарят на Лигата Адам Силвър потвърди, че няма да санкционира нито един от участниците в протеста. “Уважавам единния акт на мирен протест в полза на социалната справедливост от нашите отбори. При тези обстоятелства няма да налагаме дългогодишното ни правило, което изисква да стоим изправени по време на националния химн”, коментира Силвър. Суперзвездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс, който е сред най-големите защитници на движението “Black Lives Matter”, сподели след дуела с Клипърс, че се надява бившият играч от НФЛ Колин Каперник да се гордее от действията на НБА. .@KingJames hopes he and the NBA players who kneeled during the anthem made @Kaepernick7 proud. pic.twitter.com/hMEvGHvcUw — ESPN (@espn) July 31, 2020 “Кап беше някой, който реши да се изправи, когато времената не бяха удобни за това. Когато хората не разбираха… Нямаше абсолютно нищо общо със знамето, той дори обясни това, но хората никога не го послушаха. Аз го направих! Ние му благодарим, че той жертва всичко, което бе направил преди това”, заяви Брон. 0



