Четвърти нов в Байерн (М)

Баскетболният Байерн (Мюнхен) официализира привличането на четвърто ново попълнение. В ротацията на старши треньора Андреа Тринкиери за следващия сезон ще попадне и центърът Джейлън Рейнълдс, който за последно игра в израелския гранд Макаби (Тел Авив).

WELCOME TO THE AUDI DOME, JALEN!



Unser Frontcourt ist komplett: Center Jalen Reynolds wechselt von Maccabi Tel Aviv zum #FCBB und erhält einen 1+1-Vertrag.



Alles zur Verpflichtung: https://t.co/xxlslFYys6#FCBB2021 #WelcomeJalen #Reynolds #EuroLeague #AudiDome pic.twitter.com/0ui5pGUwkC