Григор излиза на корта срещу 38-годишен французин в събота

Григор Димитров вече няма шанс да се класира за финалната четворка на демонстративния турнир с експериментални правила Ultimate Tennis Showdown (UTS), но все пак ще се появи на корта в академията на Патрик Муратоглу в Ница в събота за мач без значение за класирането срещу 38-годишния френски ветеран Никола Маю.

Modern-day D'Artagnan



Upon agreement with Alexei Popyrin, we decided to give @nmahut a first taste of #UTShowdown this weekend!



Mahut will face Dimitrov on Saturday - neither can qualify, so it won't impact the race to the Final Four. pic.twitter.com/kx92sfABeD