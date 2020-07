Големи имена подсилват с "уайлд кард" турнира в Синсинати

Организаторите на преместения в Ню Йорк тази година заради пандемията от коронавирус турнир в Синсинати обявиха имената на тенисистките, които ще получат “уайлд кард” за участие в надпреварата. Сред въпросните тенисистки има доста сериозни имена, което определено ще направи състезанието по-интересно.

Kim Clijsters

Caty McNally

Naomi Osaka

Sloane Stephens

Venus Williams



Four Major champions and a Cincinnati native secure wild cards into the 2020 #WesternandSouthernOpen.



